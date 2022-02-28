Die besten Reinigungsmethoden für Rucksäcke: egal, woraus sie gemacht sind
Produktpflege
Jeder gern getragene Rucksack wird mit der Zeit zwangsläufig schmutzig. Mit diesen Tipps sieht er wieder wie neu aus.
Zubehör
- Waschmittel
- Fleckentferner
- Spülmittel
- Speisestärke (optional)
- Lederpflegecreme (optional)
- Milde Seife
Benötigte Utensilien
- Tuch oder Zahnbürste
- Kleiner Staubsauger
- Wäschenetz oder alter Kissenbezug
- Handtuch
Ein Rucksack, der viel in Gebrauch ist, wird zwangsläufig auch mal schmutzig. Egal, ob er dich ins Fitnessstudio, auf die Arbeit oder in die Schule begleitet: Er kann immer mal Spritzer oder Flecken abbekommen oder einen Geruch entwickeln. Es ist daher wichtig zu wissen, wie du das jeweilige Material deines Rucksacks ordnungsgemäß reinigst. Mit diesen Tipps erstrahlt dein Lieblingsrucksack wieder in neuem (alten) Glanz.
So reinigst du einen Rucksack aus Nylon
- Entleere ihn vollständig und entferne jegliches Zubehör oder Taschen. Diese Produkte können zwar auch gewaschen werden, am besten jedoch separat.
- Öffne alle Reißverschlüsse.
- Dreh den Rucksack auf links und entferne Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
- Zunächst ist Fleckenbekämpfung angesagt: Verwende ein Tuch oder eine Zahnbürste, um Waschmittel (ohne Bleiche) oder Fleckentferner auf die betreffende Stelle aufzutragen. Lass das Mittel circa 30 Minuten einwirken. Anschließend vorsichtig schrubben. Spül die behandelte Stelle mit kaltem Wasser ab und dann ab mit dem Rucksack in die Waschmaschine.
- Wir empfehlen dir, den Rucksack zuvor in ein großes Wäschenetz oder einen alten Kissenbezug zu stecken. Für das Zubehör kannst du ein separates Wäschenetz nehmen.
- Wasche ihn im Schonwaschgang. Verwende dafür nur ein bisschen Waschmittel (ohne Bleiche). Denk auch daran, ihn in kaltem Wasser zu waschen.
- Lass ihn nach dem Waschgang an der Luft trocknen. Wenn du ihn im Trockner trocknest, verwende ein Programm ohne Hitze wie Lüften-Kalt.
So reinigst du einen Rucksack aus Canvas
So reinigst du einen Rucksack aus Leder
- Räume den Rucksack komplett aus und beseitige Schmutz und Staub entweder händisch oder mit einem Staubsauger.
- Entferne hartnäckigere Flecken mit einer weichen Zahnbürste. Verwende kein Wasser, da es ohne Zugabe weiterer Reinigungsmittel das Leder beschädigen kann.
- Andere Flecken können mit warmem Wasser und Spülmittel bekämpft werden. Tauche ein sauberes Handtuch darin ein und tupfe die Mischung auf das Leder. Wisch das verdünnte Spülmittel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lass die Stelle trocknen.
- Handelt es sich um einen Ölfleck? Ein Fettlöser oder trockene Maisstärke sind ein guter Anfang, doch wahrscheinlich benötigst du trotzdem verdünntes Spülmittel, um den Fleck vollständig zu entfernen.
- Sobald der Rucksack sauber und trocken ist, behandle die Außenseiten oder die Lederpartien mit einer Lederpflegecreme.
Gelegentlich kann sich auf Leder – sowie auf Rucksäcken aus Leder – Schimmel bilden. Wie du das merkst? Der Rucksack hat einen strengen Geruch und sieht verfärbt aus. Zur Bekämpfung des Schimmels gehst du folgendermaßen vor: Wisch den Schimmel mit einem nassen Tuch ab und führe dann mit einem Lederreiniger eine Tiefenreinigung durch.
So reinigst du einen Rucksack aus Polyester
Tipps für die Handwäsche von Rucksäcken
Für die Handwäsche benötigst du einen Schwamm oder eine Zahnbürste und milde Seife. Leere zunächst alle Taschen. Löse dann etwas Seife in lauwarmem Wasser auf. Mach entweder den ganzen Rucksack nass oder befeuchte mit einem Schwamm nur bestimmte Bereiche. Prüfe noch einmal die Pflegehinweise. Sie geben dir Aufschluss darüber, ob der Rucksack vollständig in Wasser getaucht oder nur punktuell gereinigt werden darf.
Sobald du das Seifenwasser aufgetragen hast, bearbeite hartnäckige Verschmutzungen mit einem Schwamm oder einer Bürste. Wenn du fertig bist, lass den Rucksack gut trocknen. Das geht am schnellsten mit geöffneten Taschen draußen an der frischen Luft in indirektem Sonnenlicht.
Häufig gestellte Fragen
Was kann ich tun, wenn mein Rucksack nach dem Reinigen immer noch einen komischen Geruch hat?
Wenn dein Rucksack trotz Reinigung noch schlecht riecht, dann mische zur Geruchsbeseitigung weißen Essig mit Wasser.
Befülle eine Sprühflasche zu gleichen Teilen mit Essig und Wasser. Sprüh den Rucksack damit ein und lass ihn vollständig trocknen. Wenn die Mischung verdunstet, verflüchtigt sich auch der unangenehme Geruch. Eventuell zurückbleibenden Essiggeruch wirst du los, indem du deinen Rucksack in der Waschmaschine wäschst oder mit oben genannter Methode von Hand reinigst.
Müssen die Reißverschlüsse von Rucksäcken gereinigt werden?
Ja, aber nicht ständig. Reißverschlüsse müssen nur gelegentlich gereinigt werden. Reinige sie sanft mit etwas Seife und lauwarmem Wasser, um den Schmutz zu beseitigen. Übe nur leichten und sanften Druck aus, da du ansonsten die wasserfeste Beschichtung abreiben könntest.