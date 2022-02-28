So reinigst du einen Rucksack

Räume den Rucksack komplett aus und beseitige Schmutz und Staub entweder händisch oder mit einem Staubsauger.

Entferne hartnäckigere Flecken mit einer weichen Zahnbürste. Verwende kein Wasser, da es ohne Zugabe weiterer Reinigungsmittel das Leder beschädigen kann.

Andere Flecken können mit warmem Wasser und Spülmittel bekämpft werden. Tauche ein sauberes Handtuch darin ein und tupfe die Mischung auf das Leder. Wisch das verdünnte Spülmittel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lass die Stelle trocknen.

Handelt es sich um einen Ölfleck? Ein Fettlöser oder trockene Maisstärke sind ein guter Anfang, doch wahrscheinlich benötigst du trotzdem verdünntes Spülmittel, um den Fleck vollständig zu entfernen.

Sobald der Rucksack sauber und trocken ist, behandle die Außenseiten oder die Lederpartien mit einer Lederpflegecreme.

Bei einem Rucksack aus Leder lautet der beste Ratschlag, ihn erst gar nicht schmutzig werden zu lassen. Zum Schutz der Außenseite empfiehlt sich eine Imprägnierlösung, damit Wasser und andere schädliche Umwelteinflüsse dem Rucksack nichts anhaben können. Falls er doch schmutzig werden sollte, kannst du ihn mit folgenden Tipps wieder sauber bekommen:

Gelegentlich kann sich auf Leder – sowie auf Rucksäcken aus Leder – Schimmel bilden. Wie du das merkst? Der Rucksack hat einen strengen Geruch und sieht verfärbt aus. Zur Bekämpfung des Schimmels gehst du folgendermaßen vor: Wisch den Schimmel mit einem nassen Tuch ab und führe dann mit einem Lederreiniger eine Tiefenreinigung durch.