6 Workouts mit schnellen Ergebnissen für Battle Ropes

Sechs Moves mit Battle Ropes

Dieser Mix trainiert gleich mehrere Bewegungsebenen, erhöht deine Stabilität und Kraft und fordert deine Koordination heraus. Hol ordentlich Kraft aus deinem Unterkörper und aktiviere deine Bauchmuskeln, um jede Wiederholung so effektiv wie möglich auszuführen. Wenn du die Intensität steigern willst, greif die Seile kürzer, damit du näher an ihrem Befestigungspunkt stehst. Je länger du die Seile greifst, desto mehr Spielraum haben sie. Hier musst du alles geben, damit Schläge und Wellen genug Höhe haben.



Wenn du noch nie mit Battle Ropes trainiert hast, versuch, die folgenden Moves 15 bis 30 Sekunden lang auszuführen. Wenn du bereits Erfahrung mit ihnen hast, kannst du die Dauer pro Satz auf 30 bis 60 Sekunden erhöhen. Unabhängig von deinem Fitnesslevel kannst du 1 bis 3 Runden aller 6 Übungen als schnelles Ausdauer-Kraft-Training ausführen oder deine Lieblingsmoves in jedes beliebige Workout integrieren. Je weniger Pausen du zwischen den Sätzen einlegst, desto mehr Fett wirst du beim Workout verbrennen.



1. Alternating Waves

Beanspruchte Muskeln: Schultern, Latissimus, Bizeps, Trizeps, Bauch- und Po-Muskeln



Stell dich mit dem Gesicht zum Befestigungspunkt und greif die beiden Seilenden so, als würdest du jemandem die Hand geben wollen. Deine Handinnenseiten zeigen zueinander. Geh nun so weit zurück, bis das Seil gespannt ist. Stell deine Füße etwas mehr als hüftbreit auseinander und geh in den Viertel-Squat. Halte den Rücken gerade und schieb das Brustbein schräg nach oben. Beide Füße bleiben fest auf dem Boden. Beweg nun die Seile abwechselnd mit dem rechten und linken Arm auf und ab. Versuch, kleine, schnelle Wellen bis zum Befestigungspunkt zu schlagen. Führe die abwechselnden Armbewegungen so schnell wie möglich aus.



2. Power Slam

Beanspruchte Muskeln: Schultern, Latissimus, Brustmuskeln, Bizeps, Trizeps, Bauch- und Pomuskeln



Deine Ausgangsposition ist wie bei den Alternating Waves. Geh nun auf die Zehenballen und heb beide Arme so hoch wie möglich. Setz dann die Fersen wieder auf und schlag beide Seile so fest und so schnell wie möglich.



3. Rotational Slam

Beanspruchte Muskeln: Schultern, Latissimus, Bizeps, Trizeps, Bauch- und Pomuskeln



Halte mit dem Unterhandgriff beide Seilenden zusammen. Geh nun zurück, bis das Seil gespannt ist. Stell deine Füße etwas mehr als hüftbreit auseinander, geh in den Viertel-Squat und führe die Hände auf eine Seite des Körpers. Geh auf die Zehenballen und schlag das Seil nun in einem hohen Bogen zur gegenüberliegenden Seite. Dreh deine Füße dabei mit in Richtung der Seilenden. Wiederhol dann die Schlagbewegung mit dem Seil zur anderen Seite und führe die Schläge danach so schnell du kannst jeweils im Wechsel aus.