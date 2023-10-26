Wenn das Wetter schlecht ist, willst du vielleicht nur gemütlich im Bett bleiben. Aber wenn du beispielsweise ins Büro musst oder Einkäufe zu erledigen hast, brauchst du einfach einige hübsche Outfits für Regenwetter.

Outfits für Regenwetter sollten dich vor allem trocken halten, unabhängig davon, warum du das Haus verlässt. Denn wenn du ganz durchnässt am Ziel ankommst, bringt auch das schönste Outfit nichts. Wasserdichte oder wasserfeste Kleidung und Schuhe müssen nicht nur praktisch sein, sie ermöglichen es dir auch, mit deinem persönlichen Stil zu spielen – ein willkommener Bonus, wenn dir ein cooles Outfit auch an Regentagen wichtig ist.

Im Anschluss findest du die beste Kleidung und Schuhe für regnerische Tage von Nike.

(Verwandter Artikel: Wasserdichte Laufausrüstung für Läufe an Regentagen)