Nasse Füße sind das Letzte, was du bei deinem Workout gebrauchen kannst, egal ob dich der Regen an einem warmen Sommertag oder im kalten Winter überrascht. Socken sind ein wichtiger Teil des regenfesten Outfits. So wie Baselayer den Körper vor Kälte und Nässe schützen, halten die richtigen Socken die Füße schön trocken, was Blasen und Scheuerstellen verhindern kann. Damit du nicht mit feuchten Füßen unterwegs sein musst, sind die Nike Dri-FIT-Socken aus demselben feuchtigkeitsableitenden Funktionsmaterial gefertigt, das wir auch für Baselayer empfehlen. Bei kürzeren Hosen können längere Socken sinnvoll sein, um die Knöchel trocken zu halten. Nike Socken gibt es in verschiedenen Längen – als Füßlinge, Knöchelsocken, Crew-Socken oder auch Kniestrümpfe.