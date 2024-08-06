In der neuen Nike x Jacquemus-Kollektion erscheinen einzigartige Lifestyle- und Sportswear-Bekleidungsstücke.

Nike und Simon Porte Jacquemus, der berühmte französische Modedesigner hinter der Marke Jacquemus, bringen bereits seit 2022 gemeinsame Collaborations heraus.

Die Nike x Jacquemus-Sommerkollektion 2024, die dritte gemeinsame Collab, umfasst 10 verschiedene Lifestyleprodukte für Frauen und Männer.

Die Sportswear-Styles und Accessoires in den Farben Rot, Weiß, Blau und Silber umfassen neu gestaltete Trainingsanzüge, T-Shirts, Statement-Sport-BHs, lange Röcke und Nike x Jacquemus Air Max 1 Sneaker. Außerdem wird die Le Swoosh Handtasche, die die Form des ikonischen Nike Logos hat, in drei neuen Farben erhältlich sein.

Die Nike x Jacquemus Sommerkollektion 2024 ist seit dem 10. Juli auf jacquemus.com und in Jacquemus Stores erhältlich. Seit dem 23. Juli kannst du die Le Swoosh Tasche und den Air Max 1 bei SNKRS und die Bekleidungskollektion auf Nike.com bestellen. Die gesamte Kollektion ist schon seit dem 25. Juli auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Wenn die Hauptstadt der Mode auch Schauplatz des bemerkenswertesten Sportwettbewerbs der Welt ist, rücken Stil und Sport ins Spotlight. Diesen Sommer hat sich Nike mit dem berühmten französischen Modedesigner Simon Porte Jacquemus vom Modelabel Jacquemus zusammengetan, um die dritte Kollektion ihrer Collaboration zu entwerfen. Sie umfasst Pieces, die Mode und Performance nahtlos miteinander verbinden.

Nike und Jacquemus begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2022, als sie zum ersten Mal eine Reihe von Sportbekleidung vorstellten, die an die Vintagekampagnen von Nike angelehnt war. Später stellten sie neue Produkte vor, darunter die Le Swoosh Handtasche in Form des Nike Logos. Mit ihren einzigartigen Silhouetten machen die zukunftsweisenden Designs dieser Collab mächtig Eindruck, egal ob beim Besuch eines Kunstmuseums oder an Tagen in der Stadt.