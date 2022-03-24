NBA-Spieler DeMar DeRozan zur Entstigmatisierung psychischer Krankheiten

Im Februar 2018 schockierte der NBA-Star DeMar DeRozan die Welt, als er twitterte: "Meine Depression hat die Oberhand über mich gewonnen." Er postete diese Nachricht zwar aus einem Impuls heraus, doch die Auswirkungen auf das Stigma, das Athlet:innen und psychische Gesundheit umgibt, waren weitreichend. In dieser Folge spricht DeMar mit der Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, wie er durch das Eingestehen seiner Depression Erleichterung verspürte und wie er die Branche dazu brachte, psychischer Gesundheit eine höhere Priorität einzuräumen. Er erzählt auch von den nicht immer einfachen Erfahrungen, die er in seiner Kindheit gemacht hat, und spricht darüber, wie er Niederlagen auf dem Spielfeld und den Verlust seines Vaters überwunden hat. DeMars Mut, verletzlich zu sein, hat ihm einen mentalen Vorteil im Basketball und im Leben verschafft. Heute nutzt er seine Plattform, um andere Athlet:innen dazu zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben – und um der nächsten Generation Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu vermitteln.