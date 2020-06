Mit beiden Füßen im Hier und Jetzt

So nutzt du die Kraft des Augenblicks, um dich neu zu fokussieren.

Jeder ist vor wichtigen Momenten nervös. Selbst Profis. Das ist ganz normal, lässt sich aber unter Kontrolle bringen. In diesem Artikel gibt Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty Tipps, wie du deine Nerven behältst, indem du dich ganz auf den Moment konzentrierst.



Die wenigsten können glauben, dass auch Spitzensportler vor einem Wettkampf so nervös werden können, dass ihre Leistung beeinträchtigt wird. Aber genau das ist bei vielen der Profis, mit denen ich arbeite, der Fall. So, wie du dich vor einem wichtigen Meeting oder an der Startlinie eines 10-km-Laufs fühlst, so geht es auch Sportlern, für die das Ergebnis eines Wettkampfs von entscheidender Bedeutung ist. Sie verlieren sich in ihrer Gedankenspirale. Ich rate meinen Athleten immer, nicht zu weit in die Zukunft zu blicken, sondern ruhig zu bleiben, indem sie sich auf den Moment konzentrieren. Dabei empfehle ich gerne ein Mantra, zum Beispiel: "Das ist mein Hier und Jetzt".