Mehr Selbstbewusstsein für Kinder

Kinder selbstbewusst coachen
Bewegung
Von Nike Training
Durch positive Verstärkung bekommen Kinder Spaß am Sport.
Es kann schwierig sein, Kinder zu Aktivitäten zu motivieren, wenn man nicht rausgehen kann. In diesem Artikel gibt eine unserer Trainerinnen von Nike Made to Play Tipps, wie man Kids vom Sofa bekommt. Kleiner Hinweis: Hauptsache, es macht Spaß!
Es kann schwierig sein, Kinder zu Aktivitäten zu motivieren, wenn man nicht rausgehen kann. Darum haben wir das Team von Nike Made to Play gefragt, wie man Kids mit den 6 Cs des Coaching vom Sofa bekommt. Unsere Made To Play-Coaches motivieren 17 Millionen Kinder weltweit. Sie wissen, was zu tun ist. Diese Woche ist Julia Winkler an der Reihe. Sie ist Coach für Berlin Kickt. Ihr Thema: Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein macht stark
"Vergiss nie das Wichtigste: den Spaß!", betont Julia. Nach einer Verletzung musste sie ihre Karriere als Semi-Profifußballerin an den Nagel hängen und entdeckte ihre Begeisterung für das Coaching. Jetzt will sie Kids aktiv halten und ganze Familien trainieren. Ganz nach dem Motto: Positiv bleiben, gemeinsam lachen.
Kinder anzufeuern und ihre Siege zu feiern, ist besonders wichtig für ihr Selbstbewusstsein. Julia erklärt das so: "Kinder, die mit ihren Eltern Sport machen und stolz darauf sind, bauen so mehr Selbstbewusstsein auf." Wir wissen, dass du bereits ihr größter Fan bist. Aber in Sachen Sport muss man noch lauter jubeln, ihnen auf die Schulter klopfen und ihre Erfolge noch mehr als sonst feiern.
"Kinder, die mit ihren Eltern Sport machen und stolz darauf sind, bauen so mehr Selbstbewusstsein auf."
Julia Winkler, Coach, Berlin Kickt
Go for Goals
Wenn Kinder sich ihrer Fortschritte bewusst werden, stärkt das auch ihr Selbstbewusstsein. Julia gibt zu bedenken: "Setz dich mit deinen Kindern zusammen und leg mit ihnen kurzfristige und langfristige Ziele für die kommende Woche fest. Schreib sie auf und häng sie an den Kühlschrank." Sie ermutigt die Kinder, mit denen sie arbeitet, ihr Training selbst in die Hand zu nehmen. "Sei offen für ihre sportlichen Ideen und mache Sport zu einem regelmäßigen Ritual. Starte jeden Tag zur gleichen Zeit. Eine feste Struktur gibt ihnen Sicherheit."
Halt die Augen auf für noch mehr Tipps von den Made to Play Pros in der NTC App.
Go for Goals
Wenn Kinder sich ihrer Fortschritte bewusst werden, stärkt das auch ihr Selbstbewusstsein. Julia gibt zu bedenken: "Setz dich mit deinen Kindern zusammen und leg mit ihnen kurzfristige und langfristige Ziele für die kommende Woche fest. Schreib sie auf und häng sie an den Kühlschrank." Sie ermutigt die Kinder, mit denen sie arbeitet, ihr Training selbst in die Hand zu nehmen. "Sei offen für ihre sportlichen Ideen und mache Sport zu einem regelmäßigen Ritual. Starte jeden Tag zur gleichen Zeit. Eine feste Struktur gibt ihnen Sicherheit."
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