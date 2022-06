3 Vorteile des Kaffeetrinkens vor und nach dem Workout

Studien deuten darauf hin, dass es am Besten ist, Kaffee in moderaten Mengen zu trinken, um nicht zu viel Koffein aufzunehmen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) empfiehlt, pro Tag insgesamt nicht mehr als 400 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen. 250 Milliliter Kaffee enthalten normalerweise zwischen 80 und 100 Milligramm, du solltest also höchstens 4 Tassen Kaffee am Tag trinken.

Denk daran, dass Koffein auch in anderen Dingen vorkommt, erinnert Vavrek. Sie erklärt, dass Koffein am besten wirkt, wenn du ihn in einer Dosierung von drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Das entspricht in etwa zwei Tassen Kaffee. Optimal ist ein Zeitfenster von 60 Minuten vor dem Workout.

"Der richtige Zeitpunkt für die Koffeinaufnahme hängt von der Koffeinquelle ab – Kaffee, koffeinhaltiges Kaugummi oder Energy Drinks", fügt Vavrek hinzu. "Jede Person reagiert anders auf Koffein und die Wirkung hängt von vielen Dingen ab, auch von der Veranlagung und ob man regelmäßig Kaffee trinkt."