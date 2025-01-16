Der neue Zion 4 der Jordan Brand für ein kraftvolles und temporeiches Spiel
Produktneuheiten
Das verbesserte Design der vierten Generation des Zion verfügt über die bewährte herausragende Kraft und Schnelligkeit des Schuhs – mit optimierter Dämpfung und Haltbarkeit.
- Das Design des neuen Zion 4 der Jordan Brand unterstreicht die Kraft und Geschwindigkeit, die den Spielstil des NBA-Superstars Zion Williamson auszeichnen.
- Zu den Highlights zählt eine Außensohle, die computergestützt entworfen wurde und für zusätzliche Strapazierfähigkeit auf dem Platz sorgt. Die Cushlon 3.0-Einlegemittelsohle und ein durchgehender parabelförmiger Air Zoom-Strobel schaffen eine federnde, doppelte Dämpfungsschicht.
- Zions vierter Signature-Schuh ist bald auf Jordan.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Die Jordan Brand hat eine vierte Generation des Zion ins Sortiment an Signature-Basketballschuhen aufgenommen. Der Zion 4 vereint die Stärke und Geschwindigkeit, die Zion Williamson von den New Orleans Pelicans auf dem Court zeigt. Darüber hinaus bietet der Schuh eine zusätzliche Portion an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.
Der Zion 4 ist ein Low Top-Schuh, der Spieler:innen dabei hilft, schnell in Bewegung zu kommen und nahtlos von einem Spielzug zum nächsten zu wechseln. Er behält die Struktur mit der Einlegemittelsohle seines Vorgängers bei und legt den gleichen Fokus auf Reaktionsfreudigkeit, Halt und Aufprallschutz. Diese neueste Version bringt gleich mehrere Verbesserungen und ist bestens für all jene geeignet, die einen bequemen und strapazierfähigen Sneaker suchen.
Neu bei der vierten Generation des Zion ist die verbesserte Cushlon 3.0-Einlegemittelsohle, die über einem durchgehenden parabelförmigen Air Zoom Strobel liegt. Diese Kombination ergibt eine doppelte Dämpfungsschicht, die ideal für schnelle Bewegungen und weiche Landungen ist. Die computergestützt entworfene Außensohle ist in stark beanspruchten Bereichen besonders strapazierfähig und verfügt über zusätzliche Traktion, wo sie am meisten benötigt wird.
Neben den neuen Funktionen gibt es auch mehrere neue Colorways mit einem coolen, stylischen Look. Der Schuh erscheint zunächst in Damascus Steel, einer auffälligen Kombination aus Silber, Schwarz, Pale Yellow und Grün.
Zwei weitere Colorways greifen Motive des Zion 3 wieder auf. Mud to Marble ist eine schlichte schokoladenbraune Variante mit Akzenten in Pale Green. Sie ist eine Anspielung auf die harte Arbeit, mit der Williamson es "aus dem Dreck" geschafft hat, wie er selbst seinen Weg von einer Kleinstadt in South Carolina in die NBA beschreibt. Forged in Fire, eine feurige Kombination aus Orange, Schwarz und Weiß, verweist ebenso auf den Weg des Basketballstars aus bescheidenen Verhältnissen zum Erfolg. Ein noch nicht veröffentlichter schwarz-weißer Colorway verleiht dem Zion 4 bald einen klassischen Touch.
Der Zion 4 ist in Kürze auf Jordan.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich.