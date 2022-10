Alles, was du über Golfergebnisse wissen solltest

Wenn du dir eine Bestenliste im Golf ansiehst, wirkt das Scoring nicht mehr ganz so einfach. Dort wird neben den Namen der einzelnen Spieler:innen eine positive oder negative Zahl angegeben. Dieser Score kann +3, -4, -1 oder eine andere Zahl sein. Es kann auch ein "E" angegeben werden.

All diese Zahlen beziehen sich auf "Par", was eine Standardzahl von Schlägen ist, die für die einzelnen Löcher in den Spielbahnen eines Golfplatzes und für die gesamte Runde auf dem Platz festgelegt sind. Zum Beispiel kann für die erste Spielbahn eines Golfplatzes Par 4 gelten, was bedeutet, dass du den Ball mit vier Schlägen in das Loch bringen musst, um das Loch "Par" zu spielen. Wenn du das mit drei Schlägen schaffst, bist du "eins unter Par" oder -1. Ein negativer Score ist hier also positiv.

Laut Jon Whithaus, Associate Head Coach für Frauengolf an der Duke University, können die Fachbegriffe im Golf für Neueinsteiger:innen manchmal frustrierend oder verwirrend sein. Lies weiter, um zu erfahren, was Whithaus und andere Golftrainer:innen zu sagen haben. Sie erklären die Zahlen und Namen der Scores im Golf sowie deren Bedeutung für Einsteiger:innen.

