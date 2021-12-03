So kannst du ohne Equipment zu Hause trainieren

Du hast dir etwas Zeit freigeschaufelt, hast deinen Workout-Plan und bist bereit für Höchstleistungen. Aber dann fällt dir ein, dass du gar nicht das nötige Equipment hast. Du hast keine Langhantel für Squats und auch kein Widerstandsband für Seitheben im Stehen. Womöglich hast du überhaupt kein Equipment.

Aber jedes Workout ist besser als kein Workout. Auch wenn du dafür Equipment ersetzen oder anpassen musst, du bist immer noch bereit etwas für deinen Körper zu tun und gibst alles. Es ist auch so, dass Workouts daheim oder ohne Equipment genauso effektiv sein können. Du muss nur wissen, worauf es ankommt.

Egal ob du nur mit deinem eigenen Körpergewicht oder mit begrenztem Equipment arbeitest, du kannst dich auf alles, wonach dir in deinen Workouts ist, anpassen; egal, wie gut du aufgestellt bist. Und so funktioniert es.

Tipp: Du kannst jede Menge Workouts mit dem eigenen Körpergewicht in der Nike Training Club App finden, indem du nach "kein Equipment" filterst.