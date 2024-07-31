Der Giannis Freak 6 ist der neueste Signature-Schuh von Basketballsuperstar Giannis.
Produktneuheiten
Dieser neue Schuh kann einfach alles, wenn es um Basketball geht.
- Der Giannis Freak 6 ist der neueste Signature-Schuh von Nike und Milwaukee Bucks Forward Giannis Antetokounmpo, der seit 2013 mit Nike zusammenarbeitet.
- Der Giannis Freak 6 wurde für alle Basketballpositionen und -schritte entwickelt und legt großen Wert auf Geschwindigkeit, Stabilität und Energierückgabe.
- Die Mittelsohle steht mit Cushlon 2.0-Schaumstoff und einem Air Zoom-Element im Vorfuß für Tragekomfort, Stoßabsorption und Reaktionsfreudigkeit. Mit Mesh und einer dynamischen, inneren Struktur sorgt das Obermaterial für Atmungsaktivität und Stabilität. Die aktualisierte Gummi-Außensohle verbessert die Traktion.
- Die Farbgebung "Roses" ist eine Hommage an Giannis verstorbenen Vater, während die leuchtend grüne Farbgebung den energiegeladenen Style der Nummer 34 repräsentiert.
- Der Giannis Freak 6, eine neue Silhouette des Giannis Immortality 4 sowie eine neue Bekleidungskollektion sind ab 16. August 2024 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die Bekleidungskollektion umfasst ein Dri-FIT-Oberteil mit Viertelreißverschluss, ein Jersey-Oberteil, ein klassisches Nike T-Shirt sowie Joggers und Shorts.
Giannis Antetokounmpo kann wirklich alles auf dem Platz – und seine neuen Schuhe auch. Der Giannis Freak 6, der neueste Signature-Sneaker des berühmten Forward der Milwaukee Bucks, wurde von seinem vielseitigen Spiel inspiriert. Diese Basketballschuhe eignen sich für alle Positionen und Schrittkombinationen und passen zu jedem intensiven Spiel.
Geschwindigkeit, Stabilität und Energierückgabe waren die Inspirationsquellen für das Design dieser neuen Sneaker. Die Mittelsohle besteht aus thermoplastischem Polyurethan, einem äußerst strapazierfähigen und flexiblen Material, das sich der Fußform anpasst. Sie ist sowohl mit Cushlon 2.0-Schaumstoff als auch mit einem Air Zoom-Element im Vorfuß ausgestattet und sorgt so für Tragekomfort, Stoßabsorption und Reaktionsfreudigkeit. Eine dynamische, innere Struktur im Obermaterial bietet Stabilität und ermöglicht gleichzeitig natürliche Bewegungsfreiheit. Mesh hält Athlet:innen kühl und die überarbeitete Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion.
Die Farbgebung "Roses" in Rosa, Rot und Weiß zollt Giannis verstorbenem Vater Tribut, während die Farbgebung "Naija" in Schwarz und Limettengrün für den energiegeladenen Style und die nigerianischen Wurzeln des Basketballers steht. Die pinke Farbgebung ist keine Überraschung, denn Giannis trug Schuhe in diesem Farbton, als er mit den Bucks zur Feier der Geburt seiner Tochter trainierte. Zu Ehren von Giannis Spitznamen ist die Unterseite der Außensohle mit dem Wort "Freak" bedruckt.
Neben dem Giannis Freak 6 stellen Giannis Antetokounmpo und Nike eine neue Silhouette des Giannis Immortality 4 vor. Dazu kommt eine neue Bekleidungskollektion, die ein Dri-FIT-Oberteil mit Viertelreißverschluss sowie Trikot, Joggers, Shorts und ein klassisches Nike T-Shirt umfasst. Am 16. August sind diese Produkte zusammen mit dem Giannis Immortality 3 und dem Freak 5 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Sicher, eine Körpergröße von 2,11 m und eine Armspannweite von 2,20 m würden auch dein Spiel verbessern. Aber auch diese stylischen und vielseitigen neuen Sneaker können helfen – du musst kein “Greek Freak” oder eine griechische Gottheit sein.