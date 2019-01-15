Nike führt den Adapt BB ein, einen selbstschnürenden Performance-Basketballschuh

Während eines Basketballspiels kann dein Fuß leicht anschwellen. Von einer Sekunde auf die andere kann sich dein Schuh plötzlich zu eng anfühlen. „Perfekte Passform“ ist relativ. Deshalb haben die Designer:innen von Nike eine Lösung entwickelt, die sich in Echtzeit an den Fuß anpasst.

(Verwandter Artikel: So misst du deine Füße, um die richtige Schuhgröße zu finden)

Mit dem Ziel der perfekten Passform vor Augen haben die Designteams von Nike bereits einige innovative Technologien hervorgebracht, wie zum Beispiel Huarache, Flywire und Flyknit. Aber kein Sneaker war wichtiger für die Weiterentwicklung der personalisierten Passform als der im Jahr 2016 eingeführte Nike HyperAdapt 1.0. Dies war der erste universelle Performance-Sneaker von Nike mit Power-Lacing-Technologie, einem System, das den Schuh nach dem Anziehen automatisch festzieht.

Der Nike Adapt BB bietet als erster Basketball-Sneaker die Nike Adapt-Technologie. Mit dieser Plattform lassen sich die Sneaker ganz individuell einstellen. Die Kombination aus Power-Lacing-Technologie, App und aktueller Firmware verleiht dir auch während des Spiels eine optimale Passform.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Nike Adapt als Erstes in einem Basketballschuh einzusetzen, weil Basketballer hohe Anforderungen an ihre Schuhe haben“, erklärte Eric Avar, Nike Vice President und Creative Director for Innovation.

„Während eines normalen Basketballspiels verändert sich der Fuß des Athleten. Die Passform dieses Schuhs kann schnell angepasst werden, damit ein optimaler Blutdurchfluss und Stabilität gewährleistet werden kann, wenn es darauf ankommt. Damit haben wir das Wohlbefinden der Athlet:innen unserer Meinung nach erheblich verbessern können.“