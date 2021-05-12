Neue Vorbilder
Dina Asher-Smith
Deine Brust. Fiese Krämpfe. Deine Periode. Alles Tabuthemen? Nicht für Dina Asher-Smith. Sie gibt ihre Erfahrungen jetzt an eine neue Generation von Athletinnen weiter.
Schon früh in ihrer Karriere lernte Sprinterin Dina Asher-Smith, keine Energie für Dinge aufzuwenden, die ohnehin nicht zu erreichen sind. Heute bricht die Sprintweltmeisterin nicht nur Rekorde, sondern auch mit Tabus: Sie redet offen über Themen, über die Frauen im Sport bisher seit Generationen nur im Flüsterton sprachen. Wir haben uns mit Dina getroffen und uns mit ihr über ihren Wunsch unterhalten, zu einer neuen Art von Vorbild zu werden, eines, das sie sich selbst als junges Mädchen gewünscht hätte.
Wie hat der Sport dein Verhältnis zu deinem Körper verändert?
DINA ASHER-SMITH: Sport hat schon immer meinen Blick auf meinen Körper definiert. Ob es darum ging, meine eigenen Erwartungen zu übertreffen oder Rekorde zu brechen: Ich war und bin stolz auf meinen Körper. Wenn ich mich aber außerhalb der Welt des Sports mit jungen Mädchen unterhalte, stelle ich immer wieder fest, dass sie ihr Gefühl für ihren Körper ganz anders definieren. Sie vergleichen sich untereinander, und das kann Ängste schüren.
"Sport hat schon immer meinen Blick auf meinen Körper definiert."
– Dina Asher-Smith
Viele denken, erfolgreiche Athletinnen müssen perfekt sein. Was würdest du Frauen raten, die diesem Bild nacheifern?
DINA: Ich würde jedem Menschen raten, sich vom Gedanken an Perfektion zu verabschieden. Es geht viel mehr darum, besonders zu sein. Darum, herauszuragen. Mach dich nicht selber fertig, wenn du nicht einem bestimmten Bild entsprichst. Du kannst großartig sein, ohne perfekt zu sein.
"Mach dich nicht selber fertig, wenn du nicht einem bestimmten Bild entsprichst. Du kannst großartig sein, ohne perfekt zu sein."
– Dina Asher-Smith
Warum ist es für dich so wichtig, vor allem mit jungen Frauen über Dinge wie Brüste, Krämpfe und die Periode zu sprechen?
DINA: Als ich mit dem Leistungssport begann, wurde über diese Dinge nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Wenn ich heute mit Mädchen und jungen Frauen über meine Erfahrungen rede, geht es sehr oft um Themen wie Sport-BHs, die Pubertät und das Leben in einem sportlich geprägten Umfeld. Es ist wichtig, dass wir bei solchen Dingen ehrlich miteinander sind.
"Es ist wichtig, dass wir bei solchen Dingen ehrlich miteinander sind."
– Dina Asher-Smith
Wenn du jungen Mädchen erklären müsstest, wie das Leben als Sportlerin ist, was würdest zu sagen?
DINA: Zunächst einmal macht Sport unglaublich viel Spaß. Du entwickelst sehr viel Selbstvertrauen. Ich habe Dinge erreicht, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie möglich wären. Du kannst in allen Bereichen, die dich wirklich interessieren, über dich hinauswachsen. Aber im Sport erlebst du den Erfolg quasi in Echtzeit, und das ist einfach fantastisch. Hier kannst du dich jeden Tag neu definieren.
"Du kannst in allen Bereichen, die dich wirklich interessieren, über dich hinauswachsen."
– Dina Asher-Smith
Regie: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotos: Sophie Jones @sophographylondon