Die Geschichte des Nike Huarache

Als wir uns ungefähr ein Jahr später dem Basketball zuwandten, stieß dies zunächst auf Skepsis. Durch die Anpassung des Riemens hinten am Schuh an die Bewegungen beim Basketball, die Verstärkung der Außensohle und der seitlichen Teile des Schuhs sowie die Verlängerung des Exoskeletts bis zum Knöchel wurde der Huarache zu einer minimalistischeren Form eines Basketballschuhs.

Die anfängliche Skepsis war vergessen, als sich eines der damals interessantesten College-Basketballteams des Landes, das Team der University of Michigan, für den Air Flight Huarache entschied und beim NCAA-Turnier 1992 in diesem Schuh spielte.

Der Air Huarache ist zu einem Klassiker geworden, inzwischen gibt es Modelle für viele andere Bereiche, wie z. B. Training, Tennis, Aerobic, Lacrosse, Fußball und Baseball. Das minimalistische Design hat auch andere leichte und flexible Schuhdesigns der Zukunft inspiriert, wie den Kukini, Presto und Nike Free.