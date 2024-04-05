Die Geschichte des Nike Huarache

Die Geschichte des Huarache
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Alle Details zu diesem einzigartigen Basketballschuh.
1991 präsentierte Nike einen Schuh, der mit keinem anderen erhältlichen Produkt vergleichbar war.
"Das Design war so völlig anders, es brauchte nicht einmal einen Swoosh", meint Tinker Hatfield, der das Projekt geleitet hatte. Er erinnert sich, dass ihm einige Leute erklärt hatten: "Du kannst bei Nike keinen Schuh ohne einen großen Swoosh an der Seite entwerfen."
"Meine Meinung dazu: Dieser Schuh war so einzigartig, dass nur Nike den Mut gehabt haben konnte, so etwas zu schaffen. Daher brauchte es keinen Swoosh", erläutert Hatfield.
1990 und Anfang 1991 entwarf Hatfield mehrere Konzepte (darunter auch das obige), bevor er das endgültige Design des Huarache hervorbrachte. Laut Hatfield wurde die Idee in einem See geboren.
"Ich hatte eine kleine Erleuchtung, als ich darauf wartete, hinter einem Wasserskiboot aus dem Wasser gezogen zu werden", erzählt er. "Ich saß im Wasser mit Neoprenschuhen, meine Füße voreinander auf dem Ski. Kurz bevor ich vom Boot aus dem Wasser gezogen wurde, dachte ich, dieses Neoprenzeug bietet wirklich guten Halt, ist bequem und passt sich perfekt an meinen Fuß und Knöchel an." Letztendlich wurde der Huarache aus Neopren gefertigt, wobei ein Exoskelett für zusätzlichen Halt sorgte.
Als wir uns ungefähr ein Jahr später dem Basketball zuwandten, stieß dies zunächst auf Skepsis. Durch die Anpassung des Riemens hinten am Schuh an die Bewegungen beim Basketball, die Verstärkung der Außensohle und der seitlichen Teile des Schuhs sowie die Verlängerung des Exoskeletts bis zum Knöchel wurde der Huarache zu einer minimalistischeren Form eines Basketballschuhs.
Die anfängliche Skepsis war vergessen, als sich eines der damals interessantesten College-Basketballteams des Landes, das Team der University of Michigan, für den Air Flight Huarache entschied und beim NCAA-Turnier 1992 in diesem Schuh spielte.
Der Air Huarache ist zu einem Klassiker geworden, inzwischen gibt es Modelle für viele andere Bereiche, wie z. B. Training, Tennis, Aerobic, Lacrosse, Fußball und Baseball. Das minimalistische Design hat auch andere leichte und flexible Schuhdesigns der Zukunft inspiriert, wie den Kukini, Presto und Nike Free.