Air Jordan 3
Erscheinungsjahr (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/CEMENT GREY)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4365)
Air Jordan 3
Erscheinungsjahr (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/CEMENT GREY)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4365)
Die Geburtsstunde des Jumpman
Bei seinem dritten Slam Dunk-Wettbewerb lief Michael Jordan im Air Jordan 3 auf und sorgte für ein bis heute legendäres Foto beim Anflug zum Korb. Mit seinem Sieg war der Jumpman geboren.
Aus den Archiven
Legendäre Zusammenarbeit
Der Air Jordan 3 erschien 1988 als erstes Design von Tinker Hatfield aus dessen 30 Jahre währender Zusammenarbeit mit Jordan. Im Rahmen dieser Partnerschaft entwarf Tinker den mittlerweile legendären Elefantenprint. Bis heute gehört der AJ3 zu einer der weltweit bekanntesten Sneakersilhouetten.