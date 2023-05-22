Air Jordan 17
Erscheinungsjahr
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(WEISS / VARSITY RED – CHARCOAL)
Ursprünglicher Preis
(200 $)
Style-Code
(302720-161)
Air Jordan 17
Erscheinungsjahr (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS / VARSITY RED – CHARCOAL)
Ursprünglicher Preis (200 $)
Style-Code (302720-161)
Der Magier kehrt zurück
In der NBA-Saison 2001/2002 kehrte Michael Jordan nach seinem zweiten Rücktritt zurück aufs Spielfeld, dieses Mal mit den Washington Wizards. Um diesen Moment zu feiern, war auch Designer Wilson Smith lll wieder da und entwarf für Nike einen Air Jordan, der zu diesem Anlass passte. Thema des Schuhs war MJs schon fast magische Fähigkeit, noch in der Luft zu improvisieren. Smith ließ sich für das Design des AJ 17 von Jazz als Inbegriff der Improvisation inspirieren. Noch während der Entstehung des AJ 17 konnte die Jordan Brand zum ersten Mal einen Musiker als Markenbotschafter gewinnen: Jazzmusiker Mike Phillips.
Aus den Archiven
Für geschmeidige Performance entwickelt
Smith ließ sich vom improvisationsfreudigen Flow des Jazz inspirieren und verwendete fließende Linien als wichtigstes Element des AJ 17. Noten auf den Schnürsenkelabdeckungen rundeten das Design ab. Für die perfekte Kombination aus Performance und Style erhielt der Schuh einen Zoom Air Bag in der Ferse, eine durchgängige Schaftplatte und eine TPU-Fersenstabilisierung. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens war der AJ 17 mit einem Einzelhandelspreis von 200 $ der bis dahin teuerste AJ überhaupt. Auch die innovative Verpackung spiegelte den kreativen Charakter dieses Schuhs wieder: Der AJ 17 kam in einem Aktenkoffer aus Metall daher, der an reisende Jazzmusiker erinnerte. Außerdem gab es einen digitalen Guide zum Design des Schuhs.