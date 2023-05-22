Air Jordan Kollektion
Air Jordan 16
Erscheinungsjahr
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(SCHWARZ/VARSITY RED)
Ursprünglicher Preis
(160 $)
Style-Code
(136059-061)
Air Jordan 16
Erscheinungsjahr (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/VARSITY RED)
Ursprünglicher Preis (160 $)
Style-Code (136059-061)
Jordan meldet sich zurück
Zu Beginn der Saison 2001-2002 musste sich Michael Jordan erst noch an seine neue Rolle als President der Washington Wizards gewöhnen. Der Air Jordan 16, der zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt von einem neuen Designer entworfen wurde, spiegelt diese Übergangszeit mit einem abnehmbaren, magnetischen Schnürsenkelüberzug wider. Dieser Überzug machte aus einem ursprünglich für Performance auf dem Court ausgelegten Schuh ein Fashion-Must-have – und passte als Detail besonders gut, als Michael Jordan die Sportwelt überraschte und die Wizards während der Vorsaison 2001 als Spieler ergänzte.
Aus den Archiven
Unverkennbar His Airness
Der auffällige Schnürsenkelüberzug wurde zwar zur Visitenkarte des AJ16, doch der Schuh wies zusätzlich einige der ganz typischen Jordan Designelemente auf, die für dieses Modell neu überarbeitet wurden. Lackleder-Details und eine durchsichtige Sohle erinnern an die legendäre Jordan Tradition und wurden durch neue Elemente ergänzt, die zu Michael Jordans völlig unerwarteter Rückkehr als aktiver Spieler passten.