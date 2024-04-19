Die besten Regenjacken von Nike
Einkaufs-Guide
Die besten Regenjacken von Nike bieten einfach verstaubare, leichte und atmungsaktive Modelle für entspannte Regentage oder Wanderungen bei Extremwetter.
Lass dich bei deinen Abenteuern nicht von schlechtem Wetter abhalten. Die besten Regenjacken schützen dich vor Nieselregen und sogar Platzregen und halten dich angenehm trocken, auch wenn du stundenlang draußen bist. Wasserdichte oder wasserfeste Jacken sind unverzichtbar beim Pendeln, Wandern oder wenn du mit deinem Hund spazieren gehst. Egal, ob du nach der besten verstaubaren Regenjacke für Campingtrips oder nach der besten leichten Regenjacke zum Laufen suchst – Nike bietet Styles für Herren und Damen, die von allen getragen werden können.
Die rundum beste Regenjacke
Die besten Regenjacken müssen bequem sein. Egal, wie gut sie aussieht, wenn sie dich nicht angenehm trocken halten kann, ist sie nutzlos. Die Nike Trail Cosmic Peaks Jacke ist wasserfest und winddicht und besteht aus GORE-TEX Infinium-Material, damit du den Elementen gut geschützt trotzen kannst. Sie wurde außerdem optimiert und ist leicht verstaubar, damit du sie für den Notfall immer bei dir haben kannst. Sie ist die beste Regenjacke für Herren, aber auch für Damen praktisch. Verstaue sie einfach in einer Tasche, wenn du das Haus verlässt, und schlüpfe hinein, wenn der Himmel seine Schleusen öffnet.
Für den täglichen Einsatz
Nike Sportswear Everything Wovens ist die beste Regenjacke für Damen, die nach einer stylischen Option suchen, die sich perfekt mit ihren Alltagsoutfits kombinieren lässt. Die Regenjacke verfügt über einen Kordelzug an der Taille, und das einzigartige matte Nylonmaterial in Knitteroptik sorgt für einen modischen Twist. Dank der großen Klappentaschen brauchst du keine zusätzliche Tasche, um deine Essentials aufzubewahren. Sie ist in drei Farben erhältlich – so kannst du deinen Look perfekt abrunden.
Fürs Wandern
Bei deiner Wanderung brauchst du einen Regenmantel, der allem standhalten kann, was Mutter Natur dir in den Weg stellt. Der beste Regenmantel zum Wandern ist der Nike ACG Storm-FIT ADV GORE-TEX "Misery Ridge". Er hat einen durchgehenden Reißverschluss, eine befestigte Kapuze mit Schirmmütze und Reißverschlusstaschen, um alle wichtigen Dinge, einschließlich Snacks, trocken zu halten. Diese Herrenjacke hat eine lockere Passform und besteht aus wasserdichtem Material mit GORE-TEX-Membran, sodass du zusätzliche warme Lagen darunter tragen kannst.
Für optimale Atmungsaktivität
Ein wichtiger Aspekt bei wasserdichtem Material ist, dass kein Wasser eindringen kann, Schweiß aber trotzdem abgeleitet wird. Die Nike Trail GORE-TEX Infinium ist eine Jacke für Trailläufe, bei der sehr auf Atmungsaktivität geachtet wurde. Der Mesh-Einsatz hinten ermöglicht auch bei Regen eine gute Luftzirkulation. Sie ist die beste leichte Regenjacke für Situationen, in denen Belüftung besonders wichtig ist. Darüber hinaus kannst du sie verstauen, bis du sie benötigst. Dieser Style wurde speziell für Frauen entwickelt, kann aber von allen getragen werden.
Für beste Performance
Lasse dich von etwas Regen nicht vom Training abhalten. Die Nike Windrunner Repel-Laufjacke für Herren ist die beste leichte Regenjacke, wenn du richtig ins Schwitzen kommst. Das ultraleichte Nylon- und Polyestermaterial ist wasserabweisend und bietet UV-Schutz. Die Jacke kann in einer verborgenen Tasche verstaut werden. Ein Belüftungsschlitz sorgt für Atmungsaktivität und leitet Schweiß ab, wenn du dich bewegst.
Für ein leichtes Tragegefühl
Die beste leichte Regenjacke für den Alltag ist die Nike Sportswear Essential Repel-Jacke aus 100 % recycelten Polyesterfasern. Sie bietet praktische Details wie elastische Armbänder, Kordelzüge an der Kapuze und Belüftungsschlitze für zusätzliche Atmungsaktivität. Das strapazierfähige, robuste Material sorgt für eine lockere, bequeme Passform und ein insgesamt leichtes Tragegefühl. Wirf dir die Jacke einfach über, wenn du an einem trüben Tag nach draußen gehst.
Für Vielseitigkeit
Es gibt viele Orte, an denen du aktiv werden kannst, vom Fitnessstudio über den Park bis hin zum Yogastudio. Sei auf alle Situationen vorbereitet. Die Nike Unlimited wasserabweisende, vielseitige Jacke mit Kapuze ist elastisch, atmungsaktiv und verstaubar. Damit eignet sie sich ideal für Tage, an denen du unterwegs bist und nicht von einem plötzlichen Regenschauer überrascht werden möchtest.
Text: Aemilia Madden