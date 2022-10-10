Nike Poloshirts mit schmaler Passform – jetzt kaufen

Die Poloshirts mit schmaler Passform von Nike sind aus schweißableitendem, atmungsaktivem Material und sorgen den ganzen Tag über für maximalen Komfort. Poloshirts sind mit ihrem strukturierten und passgenauem Schnitt ideal für das Restaurant nach dem Spiel oder andere Aktivitäten.

Diese Poloshirts mit enger Passform für Herren von Nike sind genau richtig für Tennis und Golf, können aber eigentlich immer getragen werden.