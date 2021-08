Bequem und kühlend: Tipps für die richtige Kleidung für Hot-Yoga

Schweißtreibendes Hot Yoga zieht diejenigen an, die gut mit exzessiver Hitze umgehen können. Hot Yoga, oft auch "Bikram Yoga" genannt, wurde in den 1970ern in Kalifornien bekannt. Bikram-Kurse bestehen aus 26 Posen, die in Zyklen wiederholt werden. Jede Pose hält man für 10 bis 90 Sekunden. Die Kurse dauern 90 Minuten.

Heute kann so ziemlich jede Art des Yoga als Hot Yoga praktiziert werden. Vinyasa ist beispielsweise eine Abfolge geschmeidiger Übergänge, die Atmung und Bewegung verbindet und in einem aufgewärmten Studio angeboten wird.

Hot Yoga-Kurse finden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 32 bis 38 Grad Celsius statt. Während des Kurses kann man den Schweiß auf die Matte tropfen hören.

Die Hitze und die Erwartung, richtig ins Schwitzen zu kommen, werfen die Frage auf, was man dafür überhaupt anziehen und wie man sich auf den Kurs vorbereiten sollte; besonders, wenn es dein erstes Mal ist.

Hier ist alles, was du für deinen ersten oder nächsten Hot Yoga-Kurs brauchst.