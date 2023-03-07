Mit seinem minimalistischen Obermaterial und dem Ein-Zug-Schnürsystem feierte der Air Jordan 9 sein Debüt als leichtester und reaktionsfreudigster Air Jordan aller Zeiten. Inspiriert von Michael Jordans Status als internationale Ikone wurden die vier originalen Colorways auf der Sohle mit mehrsprachigen Details versehen, darunter Schlagwörter wie Independence, Freedom, Athletic und Force. Dieses neu interpretierte Modell der Jordan Reihe war auch eine Hommage an Michael Jordans neue Karriere als Baseballspieler: Die exklusiven Spielermodelle des Air Jordan 9 gab es sowohl für den Basketballcourt als auch mit Stollen für das Baseball-Spielfeld.