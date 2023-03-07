Der AJ 14 wurde bekannt als einer der bequemsten AJs aller Zeiten. Mit seiner revolutionären Technologie unterschied er sich von allen Vorgänger-Releases. Der niedrige Schnitt erlaubte schnelle Bewegungen auf dem Platz, zwei Zoom-Elemente in jedem Schuh erlaubten herausragendes Tempo und kontrollierte Bewegungen und die Mesh-Belüftung an der Außensohle sorgte für atmungsaktiven Komfort. Der AJ 14 wurde 1998 veröffentlicht und stellte einen Schuh als Auto dar – oder ein Auto als Schuh? Das elegante Jumpman-Emblem stand für die perfekte Fusion aus Luxus und Geschwindigkeit. Die sechste Meisterschaft für die Chicago Bulls war für Michael Jordan gleichzeitig ein triumphaler Start in den wohlverdienten Ruhestand. Doch der Air Jordan veränderte das Spiel bis heute.