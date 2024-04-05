Die Geschichte des Nike Air Force 1

Die Geschichte des Air Force 1
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Alle Einzelheiten zum Ursprung des meistverkauften Schuhs von Nike.
Bevor der AF1 auf den Markt kam, waren Basketballschuhe so einfach, wie sie nur sein können. Die Spieler:innen waren es gewohnt, drei, vier, vielleicht sogar fünf Paar Socken zu tragen, um die Wucht der Landung auf Beton zu mindern.
Um einen Schuh zu kreieren, der besser stützt, holte sich der Designer des Air Force 1, Bruce Kilgore, Inspirationen bei einem Nike Wanderschuh namens Approach. Da Wandern mit anstrengenden Auf- und Abwärtsbewegungen verbunden ist, war die Ferse des Approach etwas abgesenkt, wodurch der Druck auf die Achillessehne verringert wurde. Kilgore erschien es sinnvoll, dieses Konzept teilweise auf Basketballschuhe zu übertragen.
Als der AF1 Ende Oktober 1982 auf den Markt kam, verkündete Nike, dass die Schuhe Stöße um 30 Prozent besser dämpften und 20 Prozent robuster waren als ein gewöhnlicher Schuh. Als die Spieler:innen damit auf den Court gingen, waren sie begeistert.
Diese Printwerbung aus den frühen 80er-Jahren zeigt einen Air Force 1 Schuh in der Luft und eine Schnittansicht des Air-Sole-Elements – dieser unglaublich komfortablen Technologie, die die Spieler:innen beim Abheben unterstützen soll.
1985 hielt der Schuh auch im Freizeitbereich Einzug. Ab Ende 1985 wurde der Air Force 1 (zusammen mit dem Cortez) in begrenzten Mengen im Rahmen des "Schuh des Monats"-Programms angeboten, bei dem ein paar wenige Stores einige Farbvarianten verkauften. Diese waren fast sofort vergriffen. Diese sorgfältig ausgewählten Einzelhändler trugen dazu bei, dass die Schuhe und die Marke die Streetwear-Szene erobern konnten. Gewöhnlich präsentierte der "Schuh des Monats"-Club ein High-Top-Modell für den Winter und ein Low-Top-Modell, wenn das Wetter wärmer wurde.
Wie konnte der AF1 weiterhin so viel Beachtung finden, wo er sich in den 80er- und 90er-Jahren doch kaum verändert hat? Die Antwort: starkes Marketing und ein noch stärkeres Produkt. Abgesehen von ein paar originellen Werbespots zur Vorstellung des Schuhs ließ Nike die Menschen auf der Straße für sich sprechen.
Die Begeisterung der Sammler:innen hat Nike dazu gebracht, in Zusammenarbeit mit Künstler:innen und modischen Avangardist:innen neue Kollektionen zu kreieren – von Lasergravuren bis Kroko-Prägung war alles dabei.
Der AF1 ist bei Weitem der meistverkaufte Nike Schuh aller Zeiten. Als Basketball immer populärer wurde und in den 1980er-Jahren Hip-Hop aufkam, wurde beides miteinander verflochten. Der Schuh war in und außerhalb der B-Ball-Szene gleichermaßen begehrt. Damit entstand die heutige Sneakerhead-Kultur.