ACG FEIERTAGE 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt. Inspiriert vom Smith Rock State Park.

Wir haben eine Tradition: Bevor wir etwas Neues entwickeln, suchen wir zunächst nach Inspiration. Für die aktuelle Kollektion sind wir dazu zum Smith Rock in Oregon gefahren. Die Styles dieser Saison wurden von diesem Ort inspiriert und auch dort getragen. Die Hosen, Jacken, T-Shirts und Schuhe dieser Kollektion wurden in Anlehnung an den Smith Rock State Park entworfen. Naturreplikate bildeten die Grundlage für mehrere Designs. Und die Namen unserer Jacken zollen den Trails des Parks Tribut. Materialien wie GORE-TEX, PrimaLoft und robuster Gummi imitieren die Naturelemente, die wir dort vorgefunden haben. Wenn du also den Slogan "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt" siehst, weißt du sofort, was dahinter steckt.