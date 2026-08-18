Produkty na cross trénink
Zintenzivni svoje cvičení se správnou výbavou na cross trénink od Nike. V oblečení a botách na cross trénink od Nike si splníš svoje cíle, ať už se potřebuješ dostat zpátky do formy, udržet si sílu nebo zapracovat na fyzičce mimo sezónu. Podívej se na nejnovější styly dámských bot na cross trénink a pánských bot na cross trénink v široké škále barev. Kup si boty Metcon, které se ideálně hodí na kruhový trénink, nebo si pořiď boty Romaleos, které ti zaručí stabilitu a oporu při vzpírání. Prohlédni si všechno oblečení Nike na cross trénink a najdi si oblíbená tréninková trička, kraťasy a legíny, které budou v tělocvičně ladit s teniskami. Nezapomeň ani na další výbavu na cross trénink – vyber si tašky a batohy, ve kterých můžeš pohodlně přenášet svoje věci do fitka, láhve na vodu, které se postarají o pitný režim, a spoustu dalších produktů.