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Cross trénink

Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Dámské boty na cvičení
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Nike Metcon 10
Dámské boty na cvičení
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Dámské tréninkové boty
+8
Nejprodávanější
Nike Free Metcon 7
Dámské tréninkové boty
129,99 €
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Pánské boty na cvičení
+7
Nike Metcon 10 AMP
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Flex Train
Nike Flex Train Pánské boty na cvičení
+2
Nike Flex Train
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Pánské tréninkové boty
+1
Nike Free Metcon 7
Pánské tréninkové boty
129,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Dámské boty na cvičení
+3
Recyklované materiály
Nike Bella 7
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Flex Train
Nike Flex Train Dámské boty na cvičení
+1
Recyklované materiály
Nike Flex Train
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Pánské boty na cvičení (extra široké)
Nike Air Monarch IV
Pánské boty na cvičení (extra široké)
79,99 €
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Pánské boty na cvičení
LeBron TR 1
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Pánské boty na cvičení
+6
Recyklované materiály
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Pánské boty na cvičení
+2
Nike Reax 8 TR
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Air Monarch SE
Nike Air Monarch SE Pánské boty na cvičení
+3
Nike Air Monarch SE
Pánské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Sleva 30 %
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské legíny (větší velikosti)
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské legíny (větší velikosti)
Sleva 29 %
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Dámské boty na cvičení
Nike In-Season TR 14
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Dámské boty na cvičení
Recyklované materiály
Nike Free 2025
Dámské boty na cvičení
Sleva 30 %
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Pánské tréninkové boty
Právě dorazilo
Nike MC Trainer 4
Pánské tréninkové boty
79,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Dámské tréninkové boty
Právě dorazilo
Nike MC Trainer 4
Dámské tréninkové boty
79,99 €
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Pánské tréninkové boty
Už brzo
Nike Hybrid RN
Pánské tréninkové boty
149,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Pánské tréninkové tílko
Nike Dri-FIT
Pánské tréninkové tílko
32,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Dámské boty na cvičení upravené podle tebe
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Nike Metcon 10 By You
Dámské boty na cvičení upravené podle tebe
169,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Pánské boty na cvičení upravené pode tebe
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Nike Metcon 10 By You
Pánské boty na cvičení upravené pode tebe
169,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Pánské tréninkové boty podle vlastního návrhu
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Nike Free Metcon 7 By You
Pánské tréninkové boty podle vlastního návrhu
159,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Dámské běžecké silniční boty upravené podle tebe
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Nike Free RN By You
Dámské běžecké silniční boty upravené podle tebe
129,99 €

Produkty na cross trénink

Zintenzivni svoje cvičení se správnou výbavou na cross trénink od Nike. V oblečení a botách na cross trénink od Nike si splníš svoje cíle, ať už se potřebuješ dostat zpátky do formy, udržet si sílu nebo zapracovat na fyzičce mimo sezónu. Podívej se na nejnovější styly dámských bot na cross trénink a pánských bot na cross trénink v široké škále barev. Kup si boty Metcon, které se ideálně hodí na kruhový trénink, nebo si pořiď boty Romaleos, které ti zaručí stabilitu a oporu při vzpírání. Prohlédni si všechno oblečení Nike na cross trénink a najdi si oblíbená tréninková trička, kraťasy a legíny, které budou v tělocvičně ladit s teniskami. Nezapomeň ani na další výbavu na cross trénink – vyber si tašky a batohy, ve kterých můžeš pohodlně přenášet svoje věci do fitka, láhve na vodu, které se postarají o pitný režim, a spoustu dalších produktů.