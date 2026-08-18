  1. Obuv
    2. /
  2. Air Max
    3. /
  3. Air Max 1

Ženy Air Max 1 Obuv

(2)
Nike Air Max Dolce
Nike Air Max Dolce Dámské boty
K dostání na SNKRS
Nike Air Max Dolce
Dámské boty
159,99 €
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Dámské boty upravené podle tebe
Upravit
Upravit
Nike Air Max 1 By You
Dámské boty upravené podle tebe
169,99 €

Dámské tenisky Air Max 1

Okořeň svou sbírku tenisek špetkou historie s novým dámským modelem Nike Air Max 1. Tato bota pochází z dílny plodného návrháře Tinkera Hatfielda. Když jsme ji v roce 1987 představili, byla to vůbec první bota svého druhu, co odhalovala technologii Air zabudovanou v mezipodešvi. Úplně tím změnila pravidla hry. Air Max 1 udala tón vynalézavosti a inovaci, které jsou dnes pro značku Nike příznačné, a položila základ postupnému rozšiřování celé řady Air Max. Vyber si z nabídky dámských tenisek Air Max 1, které jsou dostupné v pestré škále barev a materiálů, a najdi si modely, které souzní s tvým stylem a osobností. Zkombinuj dámské tenisky Nike Air Max 1 s dámskými legínami a získáš univerzální, moderní outfit, ve kterém můžeš vyrazit, kam budeš chtít. Můžeš nakoupit taky pánské, chlapecké a dívčí boty Air Max 1 a nezapomeň se podívat na celou kolekci dámských tenisek Nike Air Max, ve které najdeš nejnovější nabídku signature bot.