Dámské tenisky Air Max 1
Okořeň svou sbírku tenisek špetkou historie s novým dámským modelem Nike Air Max 1. Tato bota pochází z dílny plodného návrháře Tinkera Hatfielda. Když jsme ji v roce 1987 představili, byla to vůbec první bota svého druhu, co odhalovala technologii Air zabudovanou v mezipodešvi. Úplně tím změnila pravidla hry. Air Max 1 udala tón vynalézavosti a inovaci, které jsou dnes pro značku Nike příznačné, a položila základ postupnému rozšiřování celé řady Air Max. Vyber si z nabídky dámských tenisek Air Max 1, které jsou dostupné v pestré škále barev a materiálů, a najdi si modely, které souzní s tvým stylem a osobností. Zkombinuj dámské tenisky Nike Air Max 1 s dámskými legínami a získáš univerzální, moderní outfit, ve kterém můžeš vyrazit, kam budeš chtít. Můžeš nakoupit taky pánské, chlapecké a dívčí boty Air Max 1 a nezapomeň se podívat na celou kolekci dámských tenisek Nike Air Max, ve které najdeš nejnovější nabídku signature bot.