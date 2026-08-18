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  3. Mikiny s kapucí a mikiny přes hlavu

Mikiny s kapucí i bez kapuce Nike Black Friday 2026

(65)
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Dámská mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Dámská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí
Nike N.A.C.
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Dámská mikina z francouzského froté
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Dámská mikina z francouzského froté
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Pánská flísová mikina s kapucí
Jordan Rare Air
Pánská flísová mikina s kapucí
Sleva 30 %
Jordan
Jordan Pánská flísová mikina Milán s kapucí
Jordan
Pánská flísová mikina Milán s kapucí
Sleva 30 %
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Nike Sportswear Tech Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Pánská tkaná bunda
Nike Sportswear Tuned Air
Pánská tkaná bunda
Sleva 30 %
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Therma-FIT One
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Kolekce NikeCourt
Kolekce NikeCourt Dámský tenisový top s kulatým výstřihem
Kolekce NikeCourt
Dámský tenisový top s kulatým výstřihem
Sleva 30 %
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pánská mikina Dri-FIT s kapucí
Recyklované materiály
Jordan Sport Crossover
Pánská mikina Dri-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Nike Sportswear Tech Essentials
Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pánská volná mikina s kapucí a zipem po celé délce
Jordan Brooklyn Fleece
Pánská volná mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pánská funkční mikina Dri-FIT UV s kapucí a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Primary Fleece
Pánská funkční mikina Dri-FIT UV s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Pánská tréninková střední vrstva Dri-FIT s kapucí
Nike Pro
Pánská tréninková střední vrstva Dri-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pánská flísová mikina s kulatým výstřihem a grafickým motivem
Nike Sportswear Club
Pánská flísová mikina s kulatým výstřihem a grafickým motivem
Sleva 30 %
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Pánská flísová fotbalová mikina s kapucí Nike
Atlético Madrid Club
Pánská flísová fotbalová mikina s kapucí Nike
Sleva 30 %
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Dámská zkrácená mikina s kapucí a saténovou podšívkou
Jordan Flight Fleece
Dámská zkrácená mikina s kapucí a saténovou podšívkou
Sleva 30 %
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Las Vegas Raiders
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30 %
Nike Air
Nike Air Mikina s kapucí pro větší děti
Nike Air
Mikina s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pánská zateplená bunda se zipem po celé délce
Nike Sportswear Club
Pánská zateplená bunda se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Pánská mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Pánská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina s kulatým výstřihem pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina s kulatým výstřihem pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Pánská flísová mikina s kapucí
Nike Sportswear Air Max
Pánská flísová mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Sportswear
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Pánská batikovaná festivalová mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Pánská batikovaná festivalová mikina s kapucí
Sleva 30 %
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Pánská mikina Dri-FIT s kapucí a zipem po celé délce
Jordan Sport Hoop Fleece
Pánská mikina Dri-FIT s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Primary NanoKnit
Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Sleva 30 %
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pánská tenisová mikina Dri-FIT z francouzského froté s kapucí
NikeCourt Heritage
Pánská tenisová mikina Dri-FIT z francouzského froté s kapucí
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Recyklované materiály
Nike N.A.C.
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Sleva 30 %
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Sleva 30 %
Dallas Cowboys Logo Club
Dallas Cowboys Logo Club Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Dallas Cowboys Logo Club
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30 %
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí a UV ochranou
Recyklované materiály
Nike Primary NanoKnit
Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí a UV ochranou
Sleva 30 %
Jordan Flight
Jordan Flight Pánská polstrovaná mikina Mountainside s kapucí
Recyklované materiály
Jordan Flight
Pánská polstrovaná mikina Mountainside s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Nike Tech
Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT
Nike Gym Heritage
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Los Angeles Rams Primetime Club Logo
Los Angeles Rams Primetime Club Logo Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Los Angeles Rams Primetime Club Logo
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámská mikina s kapucí Therma-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámská mikina s kapucí Therma-FIT
Sleva 30 %
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pánská mikina s kapucí
Jordan Flight Fleece
Pánská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Color-Block Windrunner se zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Tech
Pánská flísová bunda Color-Block Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Pánská mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Pánská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Nike Tech
Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Club
Nike Club Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Nike Club
Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Dámské tílko
Nike Sportswear Chill Terry
Dámské tílko
Sleva 30 %
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Nike Sportswear Tech Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Mikina s kapucí pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Mikina s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Mikina Therma-FIT s kapucí pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Multi Stain Repel
Mikina Therma-FIT s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Sportswear
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Pánská batikovaná festivalová mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Pánská batikovaná festivalová mikina s kapucí
Sleva 30 %
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Pánská mikina Dri-FIT s kapucí a zipem po celé délce
Jordan Sport Hoop Fleece
Pánská mikina Dri-FIT s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Primary NanoKnit
Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Sleva 30 %
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pánská tenisová mikina Dri-FIT z francouzského froté s kapucí
NikeCourt Heritage
Pánská tenisová mikina Dri-FIT z francouzského froté s kapucí
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Recyklované materiály
Nike N.A.C.
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Sleva 30 %
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Sleva 30 %
Dallas Cowboys Logo Club
Dallas Cowboys Logo Club Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Dallas Cowboys Logo Club
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30 %
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí a UV ochranou
Recyklované materiály
Nike Primary NanoKnit
Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí a UV ochranou
Sleva 30 %
Jordan Flight
Jordan Flight Pánská polstrovaná mikina Mountainside s kapucí
Recyklované materiály
Jordan Flight
Pánská polstrovaná mikina Mountainside s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Nike Tech
Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT
Nike Gym Heritage
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Los Angeles Rams Primetime Club Logo
Los Angeles Rams Primetime Club Logo Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Los Angeles Rams Primetime Club Logo
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámská mikina s kapucí Therma-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámská mikina s kapucí Therma-FIT
Sleva 30 %
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pánská mikina s kapucí
Jordan Flight Fleece
Pánská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Color-Block Windrunner se zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Tech
Pánská flísová bunda Color-Block Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Mikina Jordan Brooklyn Fleece Pánská mikina s kapucí
Mikina Jordan Brooklyn Fleece
Pánská mikina s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tech
Nike Tech Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Nike Tech
Pánská flísová bunda Windrunner se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Club
Nike Club Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Nike Club
Pánská flísová mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Dámské tílko
Nike Sportswear Chill Terry
Dámské tílko
Sleva 30 %
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Nike Sportswear Tech Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Mikina s kapucí pro větší děti
Nike Sportswear Club Fleece
Mikina s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Mikina Therma-FIT s kapucí pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Multi Stain Repel
Mikina Therma-FIT s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %