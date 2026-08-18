Vylaď svůj styl s Nike Air Max 270
Bota Nike Air Max 270, která se nechává inspirovat dvojicí legendárních tenisek Air Max 180 a Air Max 93, má zatím nejvyšší jednotku Air. Protože je navržená jako stylový doplněk i volnočasová bota, musí být pevná a trendy tak, aby se dala nosit celý den. Užij si pocit chůze po vzduchových polštářích velké jednotky Max Air, která je vsazená do pěnové podrážky s dvojí hustotou a skvěle se hodí ke tvému životu v pohybu. Tenhle model ideálně doplní tepláky nebo kalhoty. Prohlédni si celou kolekci Nike Air Max pro muže, ženy a děti.
Na jednotce Max Air je umístěná botička, která padne jako ulitá – těsně obepíná nohu a ohýbá se s ní. Zpevňuje nohu a větrá tam, kde to potřebuješ. Asymetrický systém šněrování boty Air Max 270 drží nohu bezpečně na místě při chůzi i běhu. Vyber si z různých kombinací barev, které zvýrazňují jednotku Max Air a ladí s tvým oblečením. Podívej se na další tenisky Air Max včetně Air Max 1, Air Max 95 a nové, vyzývavé VaporMax.