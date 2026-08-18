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Air Max 270 Obuv

(10)
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Bota pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Air Max 270
Bota pro větší děti
119,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Boty pro malé děti
Nike Air Max 270
Boty pro malé děti
99,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Dámské boty
Nike Air Max 270
Dámské boty
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Dámské boty
Nike Air Max 270
Dámské boty
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Dámské boty
Nike Air Max 270
Dámské boty
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Bota pro kojence a batolata
Nike Air Max 270
Bota pro kojence a batolata
79,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Pánské boty podle vlastního návrhu
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Nike Air Max 270 By You
Pánské boty podle vlastního návrhu
179,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Dámské boty podle vlastního návrhu
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Nike Air Max 270 By You
Dámské boty podle vlastního návrhu
179,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Pánské boty
Nejprodávanější
Nike Air Max 270
Pánské boty
Sleva 30 %
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Dámské boty
Nejprodávanější
Nike Air Max 270
Dámské boty
Sleva 30 %

Vylaď svůj styl s Nike Air Max 270

Bota Nike Air Max 270, která se nechává inspirovat dvojicí legendárních tenisek Air Max 180 a Air Max 93, má zatím nejvyšší jednotku Air. Protože je navržená jako stylový doplněk i volnočasová bota, musí být pevná a trendy tak, aby se dala nosit celý den. Užij si pocit chůze po vzduchových polštářích velké jednotky Max Air, která je vsazená do pěnové podrážky s dvojí hustotou a skvěle se hodí ke tvému životu v pohybu. Tenhle model ideálně doplní tepláky nebo kalhoty. Prohlédni si celou kolekci Nike Air Max pro muže, ženy a děti.

Na jednotce Max Air je umístěná botička, která padne jako ulitá – těsně obepíná nohu a ohýbá se s ní. Zpevňuje nohu a větrá tam, kde to potřebuješ. Asymetrický systém šněrování boty Air Max 270 drží nohu bezpečně na místě při chůzi i běhu. Vyber si z různých kombinací barev, které zvýrazňují jednotku Max Air a ladí s tvým oblečením. Podívej se na další tenisky Air Max včetně Air Max 1, Air Max 95 a nové, vyzývavé VaporMax.