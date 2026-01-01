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Třídílná souprava Nike Lifestyle s mikinou s kapucí a tričkem pro malé děti - Černá

Nike

Třídílná souprava Lifestyle s mikinou s kapucí a tričkem pro malé děti

64,99 €
Černá
Midnight Navy

S touhle trojdílnou soupravou snadno stylově a sladěně vybavíš i ty nejmenší sportovce. Tričko v klasickém střihu má kulatý výstřih bez cedulky, takže neškrábe. Mikina se zipem po celé délce je základním kouskem, který jen vezmeš a jdeš. Sladěné kalhoty mají pružný pas pro pohodlí, které vydrží celý den plný her.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JA3219-010

Nike

64,99 €

S touhle trojdílnou soupravou snadno stylově a sladěně vybavíš i ty nejmenší sportovce. Tričko v klasickém střihu má kulatý výstřih bez cedulky, takže neškrábe. Mikina se zipem po celé délce je základním kouskem, který jen vezmeš a jdeš. Sladěné kalhoty mají pružný pas pro pohodlí, které vydrží celý den plný her.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JA3219-010

Velikost a střih

    • Model měří 109 cm a má na sobě velikost 6
    • Modelka měří 131 cm a má na sobě velikost 6
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Třídílná souprava Nike Lifestyle s mikinou s kapucí a tričkem pro malé děti

    Nike

    64,99 €

    Dolaď si styl