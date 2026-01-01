Taška na boty Nike Brasilia

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Recyklované materiály
Nike Brasilia
Taška na boty
19,99 €
V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IB4410-010
Nike Brasilia
19,99 €
V tašce na boty Nike Brasilia můžeš uložit a přenášet boty odděleně od zbytku výbavy. Tašku snadno uchopíš za ucho na konci a do vnější kapsy na zip si můžeš dát drobnosti.
Výhody
- Oddíl na boty zapneš horním zipem.
- Vnější kapsa na zip slouží k uložení drobností, které chceš mít po ruce.
- Ucho na konci jednoduše vezmeš a jdeš.
Podrobnosti o produktu
- Délka 33 cm × šířka 15 cm × hloubka 18 cm
- 11 l
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IB4410-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Brasilia
19,99 €