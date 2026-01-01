Replika pánských fotbalových šortek Nike ACG Dri-FIT Inter Milán Stadium 2026 SE

Recyklované materiály
Inter Milán 2026 Stadium SE
Replika pánských fotbalových šortek Nike ACG Dri-FIT
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice kraťasů, které se inspirují spojením mezi Milánem a outdoorem, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si vezmi něco víc než jen kraťasy.
- Zobrazená barva: Černá/Safety Orange
- Styl: IB3151-010
Inter Milán 2026 Stadium SE
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice kraťasů, které se inspirují spojením mezi Milánem a outdoorem, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si vezmi něco víc než jen kraťasy.
Po vzoru profesionálů
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Replika
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Safety Orange
- Styl: IB3151-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Inter Milán 2026 Stadium SE.
Inter Milán 2026 Stadium SE