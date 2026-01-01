Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT FC Barcelona Stadium 2025/26 s dlouhým rukávem

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Recyklované materiály
FC Barcelona 2025/26 Stadium, brankářský
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem
109,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu FC Barcelona. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
- Zobrazená barva: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Černá
- Styl: HQ0477-311
FC Barcelona 2025/26 Stadium, brankářský
109,99 €
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu FC Barcelona. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Černá
- Styl: HQ0477-311
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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FC Barcelona 2025/26 Stadium, brankářský
109,99 €