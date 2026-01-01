Pánské kraťasy ACG Smith Summit

Recyklované materiály
ACG Smith Summit
Pánské kraťasy
Slunce a déšť? Žádný problém. Tyto kraťasy jsou vybaveny technologií odolnou proti UV záření a vodě, takže jsou ideální pro slunečné dny strávené broděním v potocích i pro dny, kdy musíš čelit deštivému počasí. Středně silná plátěná tkanina je mírně pružná a obří kapsy ti nabídnou praktický úložný prostor na každý den.
- Zobrazená barva: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Styl: IF1308-317
ACG Smith Summit
Slunce a déšť? Žádný problém. Tyto kraťasy jsou vybaveny technologií odolnou proti UV záření a vodě, takže jsou ideální pro slunečné dny strávené broděním v potocích i pro dny, kdy musíš čelit deštivému počasí. Středně silná plátěná tkanina je mírně pružná a obří kapsy ti nabídnou praktický úložný prostor na každý den.
Podrobnosti o produktu
- Tkaný štítek Smith Summit
- Vyšívaná loga ACG a Nike Swoosh
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Svrchní část: 96 % nylon / 4 % elastan. Svrchní kapsový váček: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Styl: IF1308-317
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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ACG Smith Summit