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Pánské kraťasy ACG Smith Summit - Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Recyklované materiály

ACG Smith Summit

Pánské kraťasy

129,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Slunce a déšť? Žádný problém. Tyto kraťasy jsou vybaveny technologií odolnou proti UV záření a vodě, takže jsou ideální pro slunečné dny strávené broděním v potocích i pro dny, kdy musíš čelit deštivému počasí. Středně silná plátěná tkanina je mírně pružná a obří kapsy ti nabídnou praktický úložný prostor na každý den.


  • Zobrazená barva: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Styl: IF1308-317

ACG Smith Summit

129,99 €

Slunce a déšť? Žádný problém. Tyto kraťasy jsou vybaveny technologií odolnou proti UV záření a vodě, takže jsou ideální pro slunečné dny strávené broděním v potocích i pro dny, kdy musíš čelit deštivému počasí. Středně silná plátěná tkanina je mírně pružná a obří kapsy ti nabídnou praktický úložný prostor na každý den.

Podrobnosti o produktu

  • Tkaný štítek Smith Summit
  • Vyšívaná loga ACG a Nike Swoosh
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Svrchní část: 96 % nylon / 4 % elastan. Svrchní kapsový váček: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Styl: IF1308-317

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Pánské kraťasy ACG Smith Summit

    ACG Smith Summit

    129,99 €

    Dolaď si styl

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