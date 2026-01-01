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Pánské boty Nike Air Max Plus - Černá/Bright Crimson/Černá/Černá

Nike Air Max Plus

Pánské boty

189,99 €
Pánské boty Nike Air Max Plus - Černá/Bright Crimson/Černá/Černá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Černá/Černá
  • Styl: IX0385-001

Nike Air Max Plus

189,99 €

V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.

Výhody

  • Svršek ze síťoviny s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
  • Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
  • Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Černá/Černá
  • Styl: IX0385-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Nike Air Max Plus

    Nike Air Max Plus

    189,99 €

    Dolaď si styl

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