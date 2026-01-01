Pánské boty Nike Air Max Plus

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Nike Air Max Plus
Pánské boty
189,99 €
V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.
- Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Černá/Černá
- Styl: IX0385-001
Nike Air Max Plus
189,99 €
V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.
Výhody
- Svršek ze síťoviny s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
- Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
- Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Bright Crimson/Černá/Černá
- Styl: IX0385-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max Plus
189,99 €