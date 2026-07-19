Pánské boty Air Jordan Skyline Low LE

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
V nízké botě Skyline Low inspirované klasickým stylem Jordan tě bude obklopovat basketbalové dědictví, kamkoliv vyrazíš. Nejenom na hrišti. Zdobí ji známé detaily, které znáš a miluješ, jako je značka na patě a prošívaný design Swoosh, spolu se zabudovanou jednotkou Air v patě a odolnou směsí materiálů, které se hodí ke každému outfitu.
Air Jordan Skyline Low LE
V nízké botě Skyline Low inspirované klasickým stylem Jordan tě bude obklopovat basketbalové dědictví, kamkoliv vyrazíš. Nejenom na hrišti. Zdobí ji známé detaily, které znáš a miluješ, jako je značka na patě a prošívaný design Swoosh, spolu se zabudovanou jednotkou Air v patě a odolnou směsí materiálů, které se hodí ke každému outfitu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE