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Pánské boty Air Jordan Skyline Low LE - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Pánské boty

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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V nízké botě Skyline Low inspirované klasickým stylem Jordan tě bude obklopovat basketbalové dědictví, kamkoliv vyrazíš. Nejenom na hrišti. Zdobí ji známé detaily, které znáš a miluješ, jako je značka na patě a prošívaný design Swoosh, spolu se zabudovanou jednotkou Air v patě a odolnou směsí materiálů, které se hodí ke každému outfitu.


  • Zobrazená barva: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Styl: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

V nízké botě Skyline Low inspirované klasickým stylem Jordan tě bude obklopovat basketbalové dědictví, kamkoliv vyrazíš. Nejenom na hrišti. Zdobí ji známé detaily, které znáš a miluješ, jako je značka na patě a prošívaný design Swoosh, spolu se zabudovanou jednotkou Air v patě a odolnou směsí materiálů, které se hodí ke každému outfitu.

Výhody

  • Svršek ze syntetické a pravé kůže a semiše tvoří odolnou a pevnou botu.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Styl: IQ6425-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (26)

Hvězdičky: 4.3

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Pánské boty Air Jordan Skyline Low LE

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

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