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Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Pánské boty

149,99 €
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Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.


  • Zobrazená barva: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.

Výhody

  • Svršek z prvotřídní kůže a textilu je odolný, pohodlný a zpevňuje nohu.
  • Jednotka Air-Sole v patní části skvěle tlumí.
  • Gumová podrážka na nejrůznější typy povrchů neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2050-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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