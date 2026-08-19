Pánské boty Air Jordan 1 Mid SE

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid dělá z ikonické boty neuvěřitelně pohodlný model v basketbalovém stylu. ednotky Air-Sole dobře tlumí na palubovce a polstrovaný lem zpevňuje nohu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE