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Pánská mikina Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club s kapucí - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Pánská mikina Nike NFL s kapucí

Sleva 30

Mikina Club Logo s kapucí a výraznými grafickými motivy má příjemnou flísovou podšívku, díky které můžeš pohodlně fandit svému týmu i při nižších teplotách.


  • Zobrazená barva: College Navy
  • Styl: IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

Sleva 30

Mikina Club Logo s kapucí a výraznými grafickými motivy má příjemnou flísovou podšívku, díky které můžeš pohodlně fandit svému týmu i při nižších teplotách.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsa na přední straně
  • Nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou
  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Navy
  • Styl: IO8993-419

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská mikina Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club s kapucí

    Dallas Cowboys Logo Club

    Sleva 30

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