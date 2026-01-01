Pánská mikina Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club s kapucí

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Dallas Cowboys Logo Club
Pánská mikina Nike NFL s kapucí
Sleva 30
Mikina Club Logo s kapucí a výraznými grafickými motivy má příjemnou flísovou podšívku, díky které můžeš pohodlně fandit svému týmu i při nižších teplotách.
- Zobrazená barva: College Navy
- Styl: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
Sleva 30
Mikina Club Logo s kapucí a výraznými grafickými motivy má příjemnou flísovou podšívku, díky které můžeš pohodlně fandit svému týmu i při nižších teplotách.
Podrobnosti o produktu
- Kapsa na přední straně
- Nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Navy
- Styl: IO8993-419
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Dallas Cowboys Logo Club
Sleva 30