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Mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí pro větší děti - Obsidian/Bílá

British & Irish Lions

Mikina Nike Club s kapucí pro větší děti

49,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Ukaž svoji lásku k British & Irish Lions v téhle klasické mikině Nike Club s kapucí. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do fitka i na gauč.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Ukaž svoji lásku k British & Irish Lions v téhle klasické mikině Nike Club s kapucí. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do fitka i na gauč.

Výhody

Bavlněná mikina s kapucí nabízí celoroční pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IW8568-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 142 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

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    Mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí pro větší děti

    British & Irish Lions

    49,99 €

    Dolaď si styl