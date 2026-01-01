Mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí pro větší děti

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British & Irish Lions
Mikina Nike Club s kapucí pro větší děti
49,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Ukaž svoji lásku k British & Irish Lions v téhle klasické mikině Nike Club s kapucí. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do fitka i na gauč.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IW8568-451
British & Irish Lions
49,99 €
Ukaž svoji lásku k British & Irish Lions v téhle klasické mikině Nike Club s kapucí. Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do fitka i na gauč.
Výhody
Bavlněná mikina s kapucí nabízí celoroční pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IW8568-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 142 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
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British & Irish Lions
49,99 €