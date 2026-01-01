Míč Brazílie 2026/27 Nike Pitch

Míč Brazílie 2026/27 Pitch
Míč Nike Pitch
Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
- Zobrazená barva: Bílá/Tour Yellow
- Styl: IQ7530-100
Míč Brazílie 2026/27 Pitch
Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
Výhody
Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.
Podrobnosti o produktu
- Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
- Zobrazená barva: Bílá/Tour Yellow
- Styl: IQ7530-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Míč Brazílie 2026/27 Pitch