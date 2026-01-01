Míč Anglie 2026/27 Nike Skills

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Anglie 2026/27
Míč Nike Skills
19,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Chceš si vypilovat práci nohou? Menší velikost tohohle míče je ideální na procvičování tvých dovedností, takže získáš větší jistotu při jeho ovládání.
- Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
- Styl: IQ7542-100
Anglie 2026/27
19,99 €
Chceš si vypilovat práci nohou? Menší velikost tohohle míče je ideální na procvičování tvých dovedností, takže získáš větší jistotu při jeho ovládání.
Výhody
Míč velikosti 1 je ideální na rozvoj dovedností v každém věku.
Podrobnosti o produktu
- Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
- Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
- Styl: IQ7542-100
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Anglie 2026/27
19,99 €