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Míč Anglie 2026/27 Nike Skills - Bílá/Obsidian

Anglie 2026/27

Míč Nike Skills

19,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Chceš si vypilovat práci nohou? Menší velikost tohohle míče je ideální na procvičování tvých dovedností, takže získáš větší jistotu při jeho ovládání.


  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
  • Styl: IQ7542-100

Anglie 2026/27

19,99 €

Chceš si vypilovat práci nohou? Menší velikost tohohle míče je ideální na procvičování tvých dovedností, takže získáš větší jistotu při jeho ovládání.

Výhody

Míč velikosti 1 je ideální na rozvoj dovedností v každém věku.

Podrobnosti o produktu

  • Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
  • Styl: IQ7542-100

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    Míč Anglie 2026/27 Nike Skills

    Anglie 2026/27

    19,99 €

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