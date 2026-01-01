 
obrázek 1 ze 7
Fotbalová mikina Nike Erling Haaland Club Fleece s kulatým výstřihem pro větší děti - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Mikina Nike Football s kulatým výstřihem pro větší děti

Sleva 30
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

Tahle flísová mikina s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti je ušitá tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržela v teple.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Green Strike
  • Styl: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

Sleva 30

Tahle flísová mikina s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti je ušitá tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržela v teple.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Green Strike
  • Styl: IO5902-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 157 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Erling Haaland Club Fleece.

    Fotbalová mikina Nike Erling Haaland Club Fleece s kulatým výstřihem pro větší děti

    Erling Haaland Club Fleece

    Sleva 30

    Dolaď si styl

    Item 3 of 6