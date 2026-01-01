Fotbalová mikina Nike Erling Haaland Club Fleece s kulatým výstřihem pro větší děti

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Erling Haaland Club Fleece
Mikina Nike Football s kulatým výstřihem pro větší děti
Sleva 30
Tahle flísová mikina s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti je ušitá tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržela v teple.
- Zobrazená barva: Obsidian/Green Strike
- Styl: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Sleva 30
Tahle flísová mikina s grafikou inspirovanou Erlingovým magnetickým působením na hřišti je ušitá tak, aby tě při fandění tvému oblíbenému hráči udržela v teple.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Green Strike
- Styl: IO5902-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 157 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Erling Haaland Club Fleece
Sleva 30