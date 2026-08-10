Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.
Nike Court Borough Mid 2
NEJLEPŠÍ POHODLÍ.
V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.9
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Prohlédni si boty Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata
Tyhle klasické kotníkové boty se pyšní odolnou kůží, která se snadno čistí, a dvěma páskům na suchý zip dobře padnou.
Měkké polstrování na kotníku a jazyku dodá malým nožkám extra pohodlí.