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Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata - Černá/Černá/Černá

Nike Court Borough Mid 2

Boty pro kojence a batolata

49,99 €
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  • Těsná, radši si objednej o číslo větší

V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: CD7784-001

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

NEJLEPŠÍ POHODLÍ.

V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.

Výhody

  • Kůže je odolná a snadno se čistí.
  • Bota má elastické šněrování se zapínáním na suchý zip, takže se lehce obouvá i zouvá.
  • O pohodlí se stará taky polstrování kolem jazyku a kotníku.
  • Pružná podrážka s drážkami.

Podrobnosti o produktu

  • Konstrukce cupsole podrážky vypadá a působí klasicky
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: CD7784-001

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (386)

Hvězdičky: 4.9

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

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Item 3 of 6

Prohlédni si boty Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata

Odolné a jednoduché

Tyhle klasické kotníkové boty se pyšní odolnou kůží, která se snadno čistí, a dvěma páskům na suchý zip dobře padnou.

Extra pohodlné

Měkké polstrování na kotníku a jazyku dodá malým nožkám extra pohodlí.