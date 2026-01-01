Nike Store Tlv Port (Partnered)

Nike Store Tlv Port (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 22:00

Namal 18

TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL

+972 03-529-5392

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - čt: 10:00 - 21:30
pá: 9:30 - 21:00
so: 10:00 - 22:00
ne: 10:00 - 21:30

Prodejny v okolí