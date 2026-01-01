Zpátky k hledáníNike Store Tlv Port (Partnered)Otevřeno • Zavírá v 22:00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - čt: 10:00 - 21:30pá: 9:30 - 21:00so: 10:00 - 22:00ne: 10:00 - 21:30Prodejny v okolíAdresář prodejenNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILBrzo zavíráme • Zavírá v 20:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOtevřeno • Zavírá v 23:00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOtevřeno • Zavírá v 23:00