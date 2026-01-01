Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - čt: 9:30 - 22:00
pá: 9:30 - 15:00
so: 10:00 - 23:00
ne: 9:30 - 22:00

Služby

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

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