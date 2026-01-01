Zpátky k hledáníNike Store Azrieli (Partnered)Otevřeno • Zavírá v 22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - čt: 9:30 - 22:00pá: 9:30 - 15:00so: 10:00 - 23:00ne: 9:30 - 22:00SlužbyInformace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOtevřeno • Zavírá v 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOtevřeno • Zavírá v 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILOtevřeno • Zavírá v 21:30