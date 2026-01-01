Nike Store Shenkar (Partnered)

Nike Store Shenkar (Partnered)

Otevřeno • Zavírá v 21:00

9 ARIE SHENKAR ST.

Herzliya Pituah

HERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL

09-9550635

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - čt: 10:00 - 21:00
pá: 9:30 - 15:00
so: 12:00 - 21:00
ne: 10:00 - 21:00

Prodejny v okolí