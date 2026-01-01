Zpátky k hledáníNike St LukesOtevřeno • Zavírá v 18:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - st: 9:00 - 18:00čt - pá: 9:00 - 21:00so: 9:00 - 18:00ne: 10:00 - 17:30SlužbyPřednostní přístup pro členyKup si některé z našich nejžhavějších a nejinovativnějších produktů, než se začnou prodávat i jinde.Program Reuse-A-ShoeOdevzdej svoje staré tenisky k recyklaci a my z nich uděláme materiál Nike Grind.Klikni sem a dozvíš se víc.Informace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZOtevírá brzy • Otevírá v 10:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZOtevřeno • Zavírá v 17:30Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZOtevírá brzy • Otevírá v 10:00