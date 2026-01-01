Nike St Lukes

Nike St Lukes

Otevřeno • Zavírá v 18:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - st: 9:00 - 18:00
čt - pá: 9:00 - 21:00
so: 9:00 - 18:00
ne: 10:00 - 17:30

Služby

  • Přednostní přístup pro členy

    Přednostní přístup pro členy

    Kup si některé z našich nejžhavějších a nejinovativnějších produktů, než se začnou prodávat i jinde.

  • Program Reuse-A-Shoe

    Program Reuse-A-Shoe

    Odevzdej svoje staré tenisky k recyklaci a my z nich uděláme materiál Nike Grind.

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

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