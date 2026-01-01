Nike Robina

Nike Robina

Otevřeno • Zavírá v 17:30

Robina Town Centre

19 Robina Town Centre Dr.

Shop 4026

Robina, Queensland, 4230, AU

+61 7 3739 4268

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - st: 9:00 - 17:30
čt: 9:00 - 21:00
pá - so: 9:00 - 17:30
ne: 10:00 - 16:00

Služby

  • Přednostní přístup pro členy

    Přednostní přístup pro členy

    Kup si některé z našich nejžhavějších a nejinovativnějších produktů, než se začnou prodávat i jinde.

  • Program Reuse-A-Shoe

    Program Reuse-A-Shoe

    Odevzdej svoje staré tenisky k recyklaci a my z nich uděláme materiál Nike Grind.

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

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