Nike Chadstone

Nike Chadstone

Zavřeno • Otevírá zítra v 9:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

Trasa k nám

Otevírací doba prodejny

po - st: 9:00 - 17:30
čt - so: 9:00 - 21:00
ne: 10:00 - 19:00

Služby

  • Zkušební zóna – Běh

    Zkušební zóna – Běh

    Nejzajímavější způsob, jak si můžeš vyzkoušet běžecké boty.

  • Přednostní přístup pro členy

    Přednostní přístup pro členy

    Kup si některé z našich nejžhavějších a nejinovativnějších produktů, než se začnou prodávat i jinde.

  • Program Reuse-A-Shoe

    Program Reuse-A-Shoe

    Odevzdej svoje staré tenisky k recyklaci a my z nich uděláme materiál Nike Grind.

  • Informace o vrácení zboží

    Informace o vrácení zboží

    V tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.

Prodejny v okolí