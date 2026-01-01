Zpátky k hledáníNike ChadstoneZavřeno • Otevírá zítra v 9:00Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - st: 9:00 - 17:30čt - so: 9:00 - 21:00ne: 10:00 - 19:00SlužbyZkušební zóna – BěhNejzajímavější způsob, jak si můžeš vyzkoušet běžecké boty.Přednostní přístup pro členyKup si některé z našich nejžhavějších a nejinovativnějších produktů, než se začnou prodávat i jinde.Program Reuse-A-ShoeOdevzdej svoje staré tenisky k recyklaci a my z nich uděláme materiál Nike Grind.Klikni sem a dozvíš se víc.Informace o vrácení zbožíV tomhle obchodě nejde vrátit zboží objednané na Nike.com nebo v aplikaci Nike.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUZavřeno • Otevírá zítra v 9:00Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUZavřeno • Otevírá zítra v 10:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUZavřeno • Otevírá zítra v 10:00