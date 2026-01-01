Zpátky k hledáníHolon Nike Factory StoreOtevřeno • Zavírá v 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - čt: 10:00 - 21:30pá: 9:00 - 14:00so: 10:00 - 22:00ne: 10:00 - 21:30SlužbyVýprodej 24/7Ušetři při každém on-line nákupu.NakupovatNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Prodejny v okolíAdresář prodejenNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOtevřeno • Zavírá v 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOtevřeno • Zavírá v 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOtevřeno • Zavírá v 20:00